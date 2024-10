Quotidiano.net - Il gas amplia il calo a 39 euro sul mercato Ttf di Amsterdam

(Di martedì 15 ottobre 2024)ilil gas naturale sulla piazza Ttf di. I contratti future sul mese di novembre cedono il 3,84% a 39al MWh. A far scendere il prezzo del metano lo scampato rischio di attacchi alle infrastrutture di trasporto e di estrazione in Medio Oriente e le temperature più miti della norma inpa. In crescita le scortepee al 95% a 1.090,72 TWh. In Germania hanno raggiunto il 97,2% a 244,13 TWh e in Italia il 97,62% a 135,32 TWh.