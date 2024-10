Il cinema come volano del turismo e dell’economia: il progetto che parte da Latina (Di martedì 15 ottobre 2024) Il cinema come volano del turismo e dell’economia: questo l’obiettivo a cui aspira la provincia pontina e per il quale ormai da anni si batte Rino Piccolo, presidente della Latina Film Commission. Anche per questo il territorio pontino e del Lazio sono entrati da protagonisti alla TTG Travel Latinatoday.it - Il cinema come volano del turismo e dell’economia: il progetto che parte da Latina Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildel: questo l’obiettivo a cui aspira la provincia pontina e per il quale ormai da anni si batte Rino Piccolo, presidente dellaFilm Commission. Anche per questo il territorio pontino e del Lazio sono entrati da protagonisti alla TTG Travel

Festa del Cinema di Roma 2024 - come e dove acquistare i biglietti - Al via la 19esima Festa del Cinema di Roma. . . Festa del Cinema, come comprare i biglietti L'acquisto. I biglietti, la cui prevendita è iniziata lo scorso 9 ottobre, esclusivamente online, da martedì 15 saranno in vendita anche presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e non solo. (Romatoday.it)

L’animazione "Invelle" di Simone Massi vince il premio Marzocco come miglior film del 42° ValdarnoCinema Film Festival - La giuria ha assegnato il premio Marzocco, simbolo della Città di San Giovanni Valdarno, intitolato a Marino Borgogni, a "Invelle" di Simone Massi, con la seguente motivazione: “Un sogno catartico più vero e più profondo del reale, che ci ipnotizza fin dal primo fotogramma e ci accompagna attraverso stagioni decisive della nostra Storia, rileggendole attraverso gesti, parole, desideri e ... (Lanazione.it)

Invelle di Simone Massi vince il premio Marzocco come miglior film al ValdarnoCinema Film Festival - " Finisce …. Aunque es de noche di Guillermo Garcia Lopez e Cross my heart and hope to die di Sam Manacsa vincono in ex aequo il premio Marzocco come miglior corto. La giuria ha assegnato il premio Marzocco, simbolo della Città di San Giovanni Valdarno, intitolato a Marino Borgogni, a Invelle con la seguente motivazione: "Un sogno catartico più vero e più profondo del reale, che ci ipnotizza fin ... (Movieplayer.it)