Il Banco dell’energia Lavatrici e bollette pagate per cento famiglie

(Di martedì 15 ottobre 2024) Aiutare lepiù disagiate a contrastare il caroattraverso un percorso virtuoso chiamatoenergia. È un progetto originale quello presentato ieri mattina da Acinque. Un’attenzione al territorio che si manifesta in modo concreto in sei comuni, tra la provincia monzese e quella comasca: Alzate Brianza, Barlassina, Cantù, Carugo, Cesano Maderno e Meda. In tutto saranno 100 i nuclei familiari beneficiari, grazie al sostegno di Acinque e alla San Vincenzo de Paoli. "Noi siamo venditori – ha spiegato Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque – ma l’attenzione nei confronti del territorio non viene mai meno. Così, quando siamo stati contattati dalenergia per dare un sostegno concreto, abbiamo anche rilanciato chiedendo di pensare a un progetto". Il progetto è innovativo.