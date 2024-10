Héroïne all’Opéra National de Lorraine a Nancy

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) La rappresentazione di “” in scena fino al 12 ottobredeha affascinato con un triplice ritratto di figure femminili che sfidano i limiti imposti dalle convenzioni sociali e religiose, attraverso tre opere straordinarie. La prima parte ha visto protagonista Sancta Susanna di Paul Hindemith, un’opera che esplora la trasgressione religiosa e la lotta interiore della protagonista. Susanna, una giovane suora, vive un conflitto tra desiderio e fede, portandola a un gesto estremo di ribellione. La sua “possessione” è stata rappresentata in maniera forte, in una messa in scena cupa e carica di tensione. La seconda parte, con Le Château de Barbe-Bleue di Béla Bartók, ha mostrato la curiosità insaziabile di Judith, che decide di aprire le porte del castello del suo sposo Barbe-Bleue, rivelando verità oscure.