Grande Fratello 2024, scontro tra Amanda Lecciso ed Helena Prestes per Lorenzo | Video Mediaset

E' scontro tra Amanda Lecciso ed Helena Prestes al Grande Fratello 2024. Il motivo? L'oggetto del contendere è Lorenzo! 

Amanda Lecciso contro Helena Prestes al Grande Fratello 2024

Al Grande Fratello 2024 non corre buon sangue tra Amanda Lecciso ed Helena Prestes. La causa è il rapporto con Lorenzo. La modella si confronta con Amanda: «sei falsa, mi chiami instabile, iena» con la sorella di Loredana Lecciso che replica «sei instabile e lo confermo e l'hai dimostrato anche durante la nomination». Nella casa in tanti la vedono come una matta, compreso Lorenzo che precisa «è un pò pazzerella come me, questa instabilità mi piace pure». La modella si difende: «non mi piace l'atteggiamento di Amanda. Lei tra l'altro passa sempre con il sorriso, qui tutti sorridono, ma non si ferma mai a parlare». Dal canto suo la Lecciso confessa: «Lorenzo lo adoro!». Ecco i Video Mediaset.

