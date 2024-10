E’ deceduta la donna caduta ieri dal balcone (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ purtroppo deceduta all’ospedale San Pio la donna di 55 anni che ieri sera (LEGGI QUI) era caduta dal balcone del quarto piano di un’abitazione di via Aldo Moro a San Giorgio del Sannio. Le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi e ne avevano richiesto il trasporto in codice rosso al nosocomio sannita. Il quadro clinico si è ulteriormente aggravato ed è purtroppo spirata nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarla. In corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. L'articolo E’ deceduta la donna caduta ieri dal balcone proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - E’ deceduta la donna caduta ieri dal balcone Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ purtroppoall’ospedale San Pio ladi 55 anni chesera (LEGGI QUI) eradaldel quarto piano di un’abitazione di via Aldo Moro a San Giorgio del Sannio. Le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi e ne avevano richiesto il trasporto in codice rosso al nosocomio sannita. Il quadro clinico si è ulteriormente aggravato ed è purtroppo spirata nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarla. In corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. L'articolo E’ladalproviene da Anteprima24.it.

