Colpo di scena Leclerc-Hamilton | confessione choc

Lewis Hamilton e Charles Leclerc, spuntano nuovi e sorprendenti dettagli: clamoroso, chi lo avrebbe mai detto? Con una coppia così con cui fare i conti, c'è poco da stare allegri. E lo sanno bene i competitor del Cavallino, che a partire dal prossimo anno dovranno vedersela con un duo che già promette scintille. Quello composto, cioè, da Charles Leclerc e della new entry di casa Ferrari, vale a dire Lewis Hamilton, il cui arrivo in scuderia porterà con sé una ventata di novità e di aria fresca. Charles Leclerc è stato fondamentale nella trattativa con Lewis Hamilton (LaPresse) – Ilveggente.itSarà la coppia più forte in griglia, motivo per il quale è ovvio che gli avversari debbano prendere le dovute "precauzioni", in vista del terremoto che si abbatterà sul Circus all'inizio del 2025.

F1 - Binotto : “Ferrari? Non avrei preso Hamilton - Leclerc va accompagnato all’obiettivo” - Ha fatto anche scelte sue, ma lo ripeto: se la Ferrari vince sono contento perché conosco il team e so quanta fatica è stata spesa per portarlo a un certo livello”. “Cosa ho visto nella Ferrari di Vasseur? Direi piuttosto che cosa ho visto nella Ferrari. Mi sento fortunato ad aver preso parte ad una storia straordinaria, a un periodo di vittorie fantastiche alle quali ho contribuito. (Sportface.it)

F1 : Ferrari. Vasseur "Leclerc mai arrogante - facile convincere Hamilton" - Queste le parole di Frederic Vasseur, team princip . Il team principal della Rossa: "Stagione strana e lunga, momente fantastici e frustranti" TRENTO - "Non è stato difficile convincere Hamilton, lui arriva in Ferrari per le prestazioni della nostra macchina, cosa per la quale stiamo lavorando tanto". (Ilgiornaleditalia.it)

Hamilton va contro Leclerc : terremoto Ferrari - Per il resto, tanti buoni piazzamenti ma l’astinenza di vittorie di Verstappen ha di fatto riaperto un Mondiale che in primavera sembrava già chiuso, se non blindato. Hamilton va contro Leclerc, il pilota britannico dalla prossima stagione correrà con la Rossa: si parla già di un’accesa rivalità con il monegasco. (Ilveggente.it)