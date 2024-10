Aspettando Empoli-Napoli, parla Gaetano Fontana (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha parlato soprattutto del Napoli Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore, a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Lobotka è un giocatore centrale nel progetto di Conte, è una perdita incalcolabile in caso di infortunio confermato. Va recuperato il prima possibile, ma sono sicuro che Gilmour abbia tutti i mezzi per sostituirlo all’altezza Lobotka”. Scozzesi a Napoli ” È il momento di dargli fiducia e valutarlo in maniera completa, al di là di qualche scampolo di partita. McTominay decisivo? Sta facendo la differenza, ti permette di variare le strutture di gioco durante la partita. Ha grande intelligenza e grande fisico, questo permette a Conte di poter cambiare tanto. Poi c’è Politano che spesso si abbassa sulla linea dei difensori e la linea a 5 dietro comunque torna”. Terzotemponapoli.com - Aspettando Empoli-Napoli, parla Gaetano Fontana Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Hato soprattutto del, allenatore ed ex calciatore, a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Lobotka è un giocatore centrale nel progetto di Conte, è una perdita incalcolabile in caso di infortunio confermato. Va recuperato il prima possibile, ma sono sicuro che Gilmour abbia tutti i mezzi per sostituirlo all’altezza Lobotka”. Scozzesi a” È il momento di dargli fiducia e valutarlo in maniera completa, al di là di qualche scampolo di partita. McTominay decisivo? Sta facendo la differenza, ti permette di variare le strutture di gioco durante la partita. Ha grande intelligenza e grande fisico, questo permette a Conte di poter cambiare tanto. Poi c’è Politano che spesso si abbassa sulla linea dei difensori e la linea a 5 dietro comunque torna”.

