Treccani: apre le celebrazioni per i 100 anni come ospite d'onore alla Buchmesse (Di lunedì 14 ottobre 2024) alla Fiera del Libro di Francoforte on un progetto espositivo multimediale e un incontro su "La cultura che unisce. Da Manuzio all'ebook" per riflettere sul futuro del libro L'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani apre le celebrazioni per i suoi 100 anni dalla fondazione come ospite d'Onore 2024 alla Fiera del Libro di Francoforte, che prende

