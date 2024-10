Tennis: Torneo Osaka. Bronzetti batte Bucsa e supera primo turno (Di lunedì 14 ottobre 2024) La 25enne riminese, numero 78 del ranking WTA, ha sconfitto in due set la spagnola Osaka (GIAPPONE) - Buona la prima per Lucia Bronzetti che supera il primo turno del "Kinoshita Group Japan Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari al via sui campi in cemento della metropoli giappone Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Osaka. Bronzetti batte Bucsa e supera primo turno Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La 25enne riminese, numero 78 del ranking WTA, ha sconfitto in due set la spagnola(GIAPPONE) - Buona la prima per Luciacheildel "Kinoshita Group Japan Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari al via sui campi in cemento della metropoli giappone

WTA Osaka - Lamens e Ito le avversarie di Bronzetti e Cocciaretto - crolla Tomova - Cocciaretto b. Per la romagnola il prossimo ostacolo si chiama Suzan Lamens: la numero 125 al mondo ha dato una lezione indimenticabile a Viktoriya Tomova, numero 6 del seeding, che raccoglie soltanto tre giochi in poco più di un’ora di partita, il confronto è dunque più che possibile. C. Per entrambe due sorprese al secondo turno. (Oasport.it)

Wta Osaka 2024 : Bronzetti supera Bucsa in due set - avanti anche Cocciaretto - Una vittoria in due set in cui comunque l’azzurra ha dovuto faticare, rimontando uno svantaggio di 1-3 nel primo parziale. Le due tenniste fanno molta fatica a tenere i rispettivi turni in battuta, e in apertura di secondo set è un continuo di break e contro break. The post Wta Osaka 2024: Bronzetti supera Bucsa in due set, avanti anche Cocciaretto appeared first on SportFace. (Sportface.it)

WTA Osaka - Lucia Bronzetti regola Cristina Bucsa in due set e approda agli ottavi di finale - 85 del ranking) si è imposta per 6-3 6-4 nel primo turno contro la spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 28 minuti di gioco. Entrambe le giocatrici non spiccano nella gestione dei turni al servizio e in questo contesto i colpi a rimbalzo in risposta dell’azzurra sono tali che riesca a recuperare da un break di svantaggio nel secondo game e nel sesto. (Oasport.it)