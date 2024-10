Quotidiano.net - Spesa per carburanti. La metà in Iva e accise

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel 2023 le famiglie italiane hanno speso 47,5 miliardi in, ma oltre lava in tasse. Lo rileva il Crc, Centro di formazione e ricerca sui consumi, che ha analizzato le statistiche ufficiali sui consumi di carburante e le differenze di prezzo di benzina e gasolio tra Italia e Ue. Per ogni nucleo si tratta di unamedia di 1.843 euro per l’acquisto dei, consumando in media 1.000 litri all’anno per spostarsi con i propri mezzi di trasporto. Su benzina e gasolio continua a pesare la tassazione: sul prezzo medio al consumo del 2023e Iva hanno influito in totale per il 57% sulla benzina e il 52,5% sul gasolio, piazzando l’Italia ai vertici per il caro-tasse e generando per le casse dello Stato entrate per 38,1 miliardi.