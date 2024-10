Sostenibilità, Fonarcom e Ciforma presentano progetto ‘Diventa green partner’ (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al via il progetto 'Diventa green partner', promosso e patrocinato dalla federazione Ciforma e da Fonarcom, il fondo interprofessionale nato su iniziativa della confederazione datoriale Cifa Italia e del sindacato Confsal. L'11 e il 12 ottobre, nella cornice dei giardini delle Ville pontificie di Castel Gandolfo, oggi sede del Centro di Alta Formazione L'articolo Sostenibilità, Fonarcom e Ciforma presentano progetto ‘Diventa green partner’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al via il'Diventapartner', promosso e patrocinato dalla federazionee da, il fondo interprofessionale nato su iniziativa della confederazione datoriale Cifa Italia e del sindacato Confsal. L'11 e il 12 ottobre, nella cornice dei giardini delle Ville pontificie di Castel Gandolfo, oggi sede del Centro di Alta Formazione L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formazione e sostenibilità - Fonarcom e Ciforma presentano il progetto ‘Diventa green partner’ - La sinergia e lo scambio di idee si rivelano sempre fattori fondamentali di crescita e di sviluppo. Al via il progetto ‘Diventa green partner’ promosso e patrocinato dalla federazione Ciforma e da Fonarcom, il fondo interprofessionale nato su iniziativa della confederazione datoriale CIFA Italia e del sindacato Confsal. (Lanotiziagiornale.it)

Sostenibilità - Fonarcom e Ciforma presentano progetto 'Diventa green partner' - L'11 e il 12 ottobre, nella cornice dei giardini delle Ville pontificie di Castel Gandolfo, oggi sede del Centro di Alta Formazione Laudato si' per la realizzazione del Borgo Laudato si', i rappresentanti di Fonarcom, dell'associazione Ciforma, di Confsal e di Cifa hanno incontrato un primo gruppo di agenzie formative che collaborano con il fondo e che hanno aderito al progetto Diventa green ... (Liberoquotidiano.it)

Formazione e sostenibilità - il progetto di Fonarcom e Ciforma : seminare conoscenza per coltivare il futuro - Una due giorni, dunque, di estremo interesse, anche per suor Alessandra Smerilli, segretaria del Pontificio Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e consigliera di amministrazione del Centro di Alta Formazione Laudato si': “E' stato bello condividere il senso del progetto del Centro Alta Formazione Laudato si' con gli associati di Fonarcom e di Ciforma. (Liberoquotidiano.it)