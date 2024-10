Bergamonews.it - Rick Wakeman, lo storico tastierista degli Yes, in concerto al Gavazzeni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Seriate., loYes, fa tappa con il suo tour 2025 al cineteatrodi Seriate sabato 1° marzo 2025, alle 21. È già attiva la prevendita dei biglietti alla biglietteria del cineteatroe su www.ticketone.it al prezzo di euro 57,50 (comprensivo dei diritti di prevendita) per poltrona numerata. Dal rock progressivo ai lavori più meditativi,è una indiscutibile leggenda del rock. Si forma come pianista classico per passare poi alle tastiere e ai sintetizzatori.