Medioriente, il messaggio di speranza di un israeliano e un palestinese uniti per la pace

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Stiamo seguendo tutti con apprensione gli avvenimenti del Medio Oriente. L’escalation a cui assistiamo, dopo l’orribile strage del 2023, getta inevitabilmente luci fosche sul futuro dell’umanità. Finora le dichiarazioni e i comportamenti degli attori principali di questo scenario hanno avuto una connotazione soprattutto polemogena. Invece avremmo bisogno come il pane di atteggiamenti irenici, che conducano alla distensione e perlomeno a una tregua. L’unico verodigiunge piuttosto da due cittadini comuni, Aziz Abu Sarah e Maoz Inon. Sono due imprenditori, il primoe il secondo ebreo, entrambi accomunati dall’idea che il turismo possa essere uno strumento per avvicinare le comunità e costruire latra le nazioni. La loro amicizia nasce proprio in occasione di quel terribile 7 ottobre.