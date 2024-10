Quotidiano.net - Le nuove sfide del retail in Italia

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel corso degli ultimi anni il vigoroso processo di sviluppo tecnologico ha radicalmente cambiato molte usanze dei consumatori. Tra queste c’è sicuramente il sempre più alto utilizzo degli store digitali, con iche oggi per competere con la concorrenza non possono non avere un store online che possa arricchire l’esperienza d’acquisto dei consumatori. I clienti devono essere intesi dunque come dei soggetti decisamente più consapevoli, che decidono cosa acquistare in maniera più informata. La scelta dipende anche e soprattutto da come unriesce a promuovere i propri prodotti online, motivo questo che obbliga chi vende a non trascurare questa parte. IlinA sostegno di quanto in precedenza detto ci sono i dati.