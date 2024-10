"L'ape in città - Nettari, api e miele" (Di lunedì 14 ottobre 2024) La manifestazione L’Ape in città si svolgerà domenica 10 novembre nella meravigliosa cornice di Prato della Valle a Padova, e sarà dedicata al miele, prodotto naturale delle api. L'evento è organizzato dall'Associazione Apicoltori Patavini A.P.A. PAD. e Veneto a Tavola, con il patrocinio del Padovaoggi.it - "L'ape in città - Nettari, api e miele" Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La manifestazione L’Ape insi svolgerà domenica 10 novembre nella meravigliosa cornice di Prato della Valle a Padova, e sarà dedicata al, prodotto naturale delle api. L'evento è organizzato dall'Associazione Apicoltori Patavini A.P.A. PAD. e Veneto a Tavola, con il patrocinio del

