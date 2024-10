Serieanews.com - Lacrime a Milano, addio improvviso: ha vinto 2 campionati

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo una lunga e onorata carriera si è arrivati all’. Annuncio ufficiale, la notizia gela i suoi tifosi più accaniti. La carriera di uno sportivo dura nella maggior parte degli sport poco più di una decina di anni. Si comincia in giovane età e si tende ad andare avanti per un’età che può portare a giocare fino a poco dopo i 30 anni o in casi eccezionale anche di più. Icone come Cristiano Ronaldo e LeBron James rappresentano l’eccezione ma difficilmente si arriva a quell’età. tifosi distrutti alla notizia dell’(Lapresse) SerieAnewsInoltre non è semplice per uno sportivo rimanere indimenticato nella memoria dei tifosi e per questo quello che ha fatto l’atleta in questione ha molto significato. Il cestista americano Billy Baron ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e – 34 anni che compirà solo a Dicembre – ha lasciato il basket professionistico.