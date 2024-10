Ilnapolista.it - Il Padova schiera il centravanti condannato per violenza sessuale. Il tecnico: «È innamorato del calcio»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato il calciatore delMichael Liguori è sceso in campo tra le polemiche. Era stato infatti giudicato colpevole dal Tribunale di Teramo con 3 anni e 4 mesi pernei confronti di una 14enne. Successivamente, Liguori era stato convocato regolarmente dalla sua squadra per il match di Serie C vinto per 1-0; era entrato nel secondo tempo. Liguori delgioca nonostante una condanna per stupro, è polemica Il suo, Matteo Andreoletti, aveva dichiarato: «Non ho trovato il solito Michael. Sono episodi molto spiacevoli ed è comprensibile il suo stato d’animo. È un ragazzo moltodel, ha spinto tanto anche alla vigilia cercando di ritrovare il contatto con il campo. Si è meritato di entrare. Michael era l’attaccante più ‘sporco’, per così dire, che avevo per questa partita.