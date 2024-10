Gite scolastiche, sono obbligato a svolgere funzione di accompagnatore? C’è obbligo per i docenti di sostegno? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le attività che non rientrano nell’orario obbligatorio di insegnamento o in quello funzionale (40+40 ore) non possono essere imposte, a meno che non esistano norme o disposizioni specifiche che lo richiedano. In altre parole, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione non rientrano tra i compiti obbligatori di un docente. L'articolo Gite scolastiche, sono obbligato a svolgere funzione di accompagnatore? C’è obbligo per i docenti di sostegno? . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le attività che non rientrano nell’orariorio di insegnamento o in quello funzionale (40+40 ore) non posessere imposte, a meno che non esistano norme o disposizioni specifiche che lo richiedano. In altre parole, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione non rientrano tra i compitiri di un docente. L'articolodi? C’èper idi? .

