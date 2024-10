Barbara Palombelli presto nonna per la quinta volta, la figlia Monica è incinta: “La prima femmina” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Barbara Palombelli presto nonna per la quinta volta. Ospite di Verissimo, nella puntata del 13 ottobre, ha scoperto che la figlia Monica è incinta per la seconda volta. Si tratta del quinti nipotino e della prima femmina per la conduttrice e il marito Francesco Rutelli, dopo Bryan Jordan, Carlo Stefano, Pierpaolo e Christian. Fanpage.it - Barbara Palombelli presto nonna per la quinta volta, la figlia Monica è incinta: “La prima femmina” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)per la. Ospite di Verissimo, nella puntata del 13 ottobre, ha scoperto che laper la seconda. Si tratta del quinti nipotino e dellafemmina per la conduttrice e il marito Francesco Rutelli, dopo Bryan Jordan, Carlo Stefano, Pierpaolo e Christian.

