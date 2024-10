Assemblea UIL SCUOLA RUA area flegrea: ricorsi per il recupero dell’anno 2013 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Solo con la progressione di carriera un lavoratore della SCUOLA può migliorare il proprio stipendio. Ma il Decreto Monti aveva bloccato le progressioni economiche di carriera nell’ambito dell’operazione nota a tutti come spending review. Nel tempo, grazie alla contrattazione, sono state recuperate le annualità 2012 e 2014. Oggi resta ancora da recuperare il 2013. Anni fa Assemblea UIL SCUOLA RUA area flegrea: ricorsi per il recupero dell’anno 2013 Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Solo con la progressione di carriera un lavoratore dellapuò migliorare il proprio stipendio. Ma il Decreto Monti aveva bloccato le progressioni economiche di carriera nell’ambito dell’operazione nota a tutti come spending review. Nel tempo, grazie alla contrattazione, sono state recuperate le annualità 2012 e 2014. Oggi resta ancora da recuperare il. Anni faUILRUAper ilIl Blog di Giò.

