Afghanistan i talebani proibiscono ai media di filmare qualsiasi essere vivente | È contro l’Islam

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il governo talebano inha annunciato un nuovo provvedimento volto a limitare ulteriormente la libertà di stampa nel paese: sarà vietato aipubblicare immagini di esseri viventi. Il portavoce del Ministero per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, Saiful Islam Khyber, ha spiegato che riprendere persone e animali «viola la legge islamica», e che la norma sarà implementata progressivamente in tutto il paese. Questa decisione è solo una delle numerose misure contenute in una legge di 35 articoli promulgata dai, volta a «promuovere la virtù e prevenire il vizio». La legge vieta anche la diffusione di contenuti considerati contrari alla sharia o che «umiliano i musulmani».