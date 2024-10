Iltempo.it - Tutte le spie portano a Roma. "Il bancario non ha agito da solo": la pista

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Non hadailche spiava le sorelle Meloni e i politici di centrodestra. Sebbene Vincenzo Coviello, il funzionario di Intesa San Paolo di Bisceglie, abbia consegnato una perizia psicologica che accerterebbe un disturbo di adattamento misto tale da inquadrare in una morbosa curiosità le migliaia di accessi illegali ai conti correnti di mezzo governo, c'è un'altrache ogni giorno diventa più concreta. Gli inquirenti, alla ricerca di eventuali complici e mandanti, sarebbero sulle tracce di persone che conoscevano e avevano avuto contatti, proprio in quel periodo, con ildi Bitonto. Persone che avrebbero ruoli nei gangli vitali dello Stato. In particolare la Guardia di Finanza. E la vicenda intreccia in modo inquietante il caso Crosetto, già vittima di Striano & Co, al centro di strane trame di 007 prezzolati e spiato perfino daldi provincia.