SERIE C/ Benevento-Latina, segui la diretta testuale (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento e Latina si affrontano al "Ciro Vigorito" nella nona giornata di campionato. In casa fino ad ora i giallorossi hanno sempre vinto realizzando in tre occasioni quattro reti. Il Latina ha 7 punti in classifica e naviga nei quartieri bassi della classifica mentre il Benevento è a quota 16. Benevento-Latina, formazioni ufficiali (live ore 15) Benevento (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Simonetti, Manconi; Perlingieri. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Ferrara, Meccariello, Veltri, Capellini, Agazzi, Viviani, Acampora, Borello, Lanini, Carfora, Starita. All.: Gaetano Auteri Latina (3-4-2-1): Cardinale; Di Renzo, Vona E., Marenco; Saccani, Riccardi, Ndoj, Vona A.; Improta, Di Livio, Capanni. A disp.

