Serie A2, l'HDL Narò rompe il ghiaccio: battuta la Libertas Livorno (Di domenica 13 ottobre 2024) IL TABELLINOHDL Nardò Basket - Libertas Livorno 1947 82-71 (20-14, 21-17, 22-25, 19-15)HDL Nardò Basket: Wayne Stewart jr 22 (5/9, 3/6), Avery Woodson 21 (3/8, 5/9), Aristide Mouaha 14 (3/4, 1/3), Antonio Iannuzzi 9 (4/7, 0/0), Ruben Zugno 8 (2/3, 1/5), Michele Ebeling 5 (0/0, 1/1) Lecceprima.it - Serie A2, l'HDL Narò rompe il ghiaccio: battuta la Libertas Livorno Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 13 ottobre 2024) IL TABELLINOHDL Nardò Basket -1947 82-71 (20-14, 21-17, 22-25, 19-15)HDL Nardò Basket: Wayne Stewart jr 22 (5/9, 3/6), Avery Woodson 21 (3/8, 5/9), Aristide Mouaha 14 (3/4, 1/3), Antonio Iannuzzi 9 (4/7, 0/0), Ruben Zugno 8 (2/3, 1/5), Michele Ebeling 5 (0/0, 1/1)

