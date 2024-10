Ilrestodelcarlino.it - "Sarte artigianali, chi impara il lavoro trova sempre un posto"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Creano l’abito per il giorno più bello. Le sartoriecustodiscono un’arte ormai rara, e quindi preziosa. Anna Maria Dichiara, titolare de "Le spose di Francesca", azienda specializzata in abiti da sposa e cerimonia a Civitanova, è ancora innamorata del suoe ha lo stesso entusiasmo del primo giorno. Sono passati quasi cinquant’anni. "La voglia di creare abiti è nata nella ricerca del mio vestito da sposa – racconta Dichiara –, cercavo qualcosa di particolare, che uscisse dal tradizionale. Amo tutto del mio: sono talmente appassionata che anche a 70 anni non riesco a farne a meno. Oggi realizziamo abiti per i vip, come per Beyoncé o artisti di Sanremo, ed è molto gratificante. Il nostrorichiede molto tempo, non si smette mai dire". Ora con lei c’è una ragazza, Alessia, che Dichiara definisce "l’allieva perfetta".