Milano all'esame degli ex. Poeta aspetta l'Olimpia (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo aver ritrovato la retta via con le vittorie casalinghe con Sassari e Parigi, l'Olimpia prova a completare la settimana perfetta nel derby lombardo contro Brescia. Si giocherà ancora all'Unipol Forum, questo pomeriggio alle 17, nel pieno della preparazione alla prima "doppietta" di Eurolega in programma martedì 15 e giovedì 17. Non sono escluse, dunque, scelte particolari a livello di rotazione per coach Messina che sarà ancora senza Leandro Bolmaro e Josh Nebo, mentre proverà in extremis a recuperare Diego Flaccadori. Dovrebbe esserci spazio per la prima italiana di Armoni Brooks, mentre la coppia David McCormack-Ousmane Diop dovrà fare un salto di qualità difensivo per limitare il gioco di Miro Bilan (20.5 punti e 8.0 rimbalzi), pivot di Brescia e perno del gioco della formazione di Peppe Poeta.

