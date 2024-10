L'impiegato che spiava i conti dei vip: «Lo facevo solo per curiosità». Indagini anche sulla banca. L'Istituto: nessun problema di sicurezza informatica (Di domenica 13 ottobre 2024) Vincenzo Coviello, il 52enne ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato ad agosto e indagato dalla procura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie Quotidianodipuglia.it - L'impiegato che spiava i conti dei vip: «Lo facevo solo per curiosità». Indagini anche sulla banca. L'Istituto: nessun problema di sicurezza informatica Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Vincenzo Coviello, il 52enne ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato ad agosto e indagato dalla procura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie

Un ex impiegato di Intesa Sanpaolo spiava i conti di Meloni e altre personalità. La procura di Bari avvia un'indagine - Inoltre, l'istituto ha informato immediatamente le autorità competenti. AGI - Un'inchiesta della procura di Bari ha acceso i riflettori su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, accusato di aver effettuato oltre 6. Anche ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza sarebbero stati oggetto di queste operazioni illecite. (Agi.it)

Un ex impiegato di Intesa Sanpaolo spiava i conti di Meloni e altre personalità. La procura di bari avvia un'indagine - La violazione è stata scoperta durante le ordinarie attività di controllo, previste da un complesso sistema di monitoraggio progettato per rilevare comportamenti anomali tra i dipendenti autorizzati a gestire i dati dei clienti. L'inchiesta si concentra ora sulla motivazione dietro questi accessi massivi e illegali. (Agi.it)