La cometa C/2023 A3 nei cieli del Brindisino: lo spettacolare scatto (Di domenica 13 ottobre 2024) La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas fotografata da Angelo Antonio Carlucci sui cieli di Carovigno, nella serata di sabato 12 ottobre, senza post elaborazione, solo con qualche piccolo ritocco di contrasto e luminosità. Le specifiche tecniche: Iso 2500 F35 4?; Zoom 18-105 Nikkor Dx; Nikon D5100 Brindisireport.it - La cometa C/2023 A3 nei cieli del Brindisino: lo spettacolare scatto Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) LaC/A3 Tsuchinshan-Atlas fotografata da Angelo Antonio Carlucci suidi Carovigno, nella serata di sabato 12 ottobre, senza post elaborazione, solo con qualche piccolo ritocco di contrasto e luminosità. Le specifiche tecniche: Iso 2500 F35 4?; Zoom 18-105 Nikkor Dx; Nikon D5100

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuova cometa in arrivo nei cieli : uno spettacolo celeste imperdibile - La cometa dall’emisfero australe Chi si trova nell’emisfero australe potrà ammirare l’evento prima del perielio, mentre dopo il suo incontro ravvicinato con il Sole (se sopravvive!), la cometa potrebbe offrire uno spettacolo unico, nelle primissime ore della mattina, anche per l’emisfero settentrionale. (Velvetmag.it)

Nuova cometa in arrivo nei cieli italiani. Si annuncia spettacolare e molto luminosa - C'è sempre la possibilità che il nucleo della cometa si frammenti avvicinandosi al Sole, riducendo così la sua luminosità. Come ha sottolineato Masi, citando l'astronomo David Howard Levy, "le comete sono come i gatti: hanno la coda e fanno esattamente quello che vogliono". Se A11bP7I manterrà le sue promesse, potremmo assistere allo spettacolo cometario più impressionante degli ultimi decenni. (Quotidiano.net)