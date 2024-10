Italia-Israele, Spalletti: «Molti israeliani sono contro la guerra, convinciamone altri» (Di domenica 13 ottobre 2024) «Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perchè io penso che ci siano Molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo Ilmessaggero.it - Italia-Israele, Spalletti: «Molti israeliani sono contro la guerra, convinciamone altri» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 13 ottobre 2024) «Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perchè io penso che ci sianoche non vogliono lae noi dobbiamo

