Israele, Nyt rivela: "Hamas rinviò attacco di un anno per convincere Iran e Hezbollah a partecipare" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il New York Times ha visionato i resoconti di 10 incontri segreti di Hamas che le forze israeliane hanno trovato a Gaza Hamas ha rinviato di un anno l'attacco ad Israele, originariamente preparato per l'autunno del 2022, nel tentativo di convincere Iran e Hezbollah a partecipare. E' quanto rivela il New York Times che ha

“Piano per attacco a Israele stile 11 settembre” nei documenti Hamas sequestrati da Idf - “Le 59 pagine di lettere e documenti di pianificazione in arabo ottenuti dal Washington Post rappresentano una frazione delle migliaia di documenti che le Forze di Difesa Israeliane dicono di aver sequestrato da quando è iniziata l’invasione di terra di Gaza da parte di Israele, il 27 ottobre”, sottolinea il quotidiano statunitense. (Ildenaro.it)

Israele - Nyt rivela : “Hamas rinviò attacco di un anno per convincere Iran e Hezbollah a partecipare” - Nelle riunioni si ripeteva che “bisogna mantenere il nemico convinto che Hamas vuole la calma a Gaza”. Nel giugno del 2023 Hamas ha inviato un suo comandante in Libano, dove ha incontrato un comandante iraniano per chiedere l’aiuto di Teheran per colpire siti sensibili all’inizio degli attacchi. (Ildenaro.it)

Guerra Israele-Hamas : Ritrovati documenti segreti che mostrano come Hamas ha ingannato Israele - Nel tentativo di ottenere l'appoggio di Hezbollah, i leader di Hamas hanno sottolineato «la fragilità interna di Israele» come una delle principali motivazioni per lanciare un attacco. Questa informazione emerge dai verbali di incontri segreti di Hamas, scoperti dalle forze israeliane durante le operazioni a Gaza. (Panorama.it)