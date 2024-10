Il paese preso d’assalto per il festival dei libri (Di domenica 13 ottobre 2024) "Uno, nessuno e centomila" convince e appassiona. Complice un soleggiato sabato autunnale la manifestazione di Castiglion Fiorentino ha potuto contare su un numeroso pubblico. Già dalle prime ore della mattina le quattro principali piazze in cui si svolge la manifestazione (Pizza del Comune, Piazza dello Stillo, Piazza del Collegio e il Chiostro di San Francesco) sono state prese d’assalto da centinaia di persone.E la giornata è stata un crescendo di visitatori. Giunta alla quinta edizione l’iniziativa trasformerà anche oggi le piazze di Castiglion Fiorentino in librerie a cielo aperto. Lanazione.it - Il paese preso d’assalto per il festival dei libri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Uno, nessuno e centomila" convince e appassiona. Complice un soleggiato sabato autunnale la manifestazione di Castiglion Fiorentino ha potuto contare su un numeroso pubblico. Già dalle prime ore della mattina le quattro principali piazze in cui si svolge la manifestazione (Pizza del Comune, Piazza dello Stillo, Piazza del Collegio e il Chiostro di San Francesco) sono state preseda centinaia di persone.E la giornata è stata un crescendo di visitatori. Giunta alla quinta edizione l’iniziativa trasformerà anche oggi le piazze di Castiglion Fiorentino in librerie a cielo aperto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pericoloso latitante svizzero sorpreso a Capodichino : stava lasciando il paese - Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per per tentato omicidio, lesioni personali volontarie aggravate, furto, ingiuria, danneggiamento, violazione di domicilio, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale. Un 38enne svizzero è stato arrestato provvisoriamente dalla polizia di Stato a... (Napolitoday.it)

Il sindaco di Corbetta annuncia che Morata ha preso casa in paese. L’attaccante infuriato : “Violi la mia privacy - costretto ad andarmene” - Here we go! Il bomber del Milan sta ultimando le pratiche per il trasferimento nelle sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Ballarini (@marcoballarinisindaco) La risposta di Morata e lo sfottò del sindaco “Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. (Ilfattoquotidiano.it)

«La Rai non ha compreso che questo è un Paese fatto di anziani e disabili» - La giornalista che si occupa di sociale: «I ricchi si abbonano a Netflix. La tv di Stato deve dare buon cibo per la mente ai meno abbienti, anche loro pagano il canone». Continua a leggere . (Laverita.info)