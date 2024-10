Guida contromano e provoca tre incidenti, fermato un 86enne (Di domenica 13 ottobre 2024) Questa mattina, provvidenziale intervento di una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale su Via Pontina, all’altezza di Castel Romano, per fermare un veicolo che percorreva la strada contromano . A bordo dell’auto, una Volkswagen Polo, c'era alla Guida un uomo di 86 anni. Il conducente aveva imboccato la via Pontina contromano, all’altezza dello svincolo di Tor dè Cenci, Feedpress.me - Guida contromano e provoca tre incidenti, fermato un 86enne Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024) Questa mattina, provvidenziale intervento di una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale su Via Pontina, all’altezza di Castel Romano, per fermare un veicolo che percorreva la strada. A bordo dell’auto, una Volkswagen Polo, c'era allaun uomo di 86 anni. Il conducente aveva imboccato la via Pontina, all’altezza dello svincolo di Tor dè Cenci,

