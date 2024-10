Eriksen, sarà addio al Manchester United? Arriva la bomba dall’Inghilterra: l’ex Inter può tornare in quella squadra! (Di domenica 13 ottobre 2024) Eriksen, sarà addio allo United? C’è la clamorosa bomba dall’Inghilterra: l’ex nerazzurro può tornare in quella squadra! L’esperienza al Manchester United per Christian Eriksen potrebbe essere giunta alla fine. Il suo contratto con i Red Devils scadrà a giugno e con ogni probabilità non verrà prolungato. Così si rincorrono le voci sulle possibili destinazioni future per il centrocampista ex Inter. Calcionews24.com - Eriksen, sarà addio al Manchester United? Arriva la bomba dall’Inghilterra: l’ex Inter può tornare in quella squadra! Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024)allo? C’è la clamorosanerazzurro puòin! L’esperienza alper Christianpotrebbe essere giunta alla fine. Il suo contratto con i Red Devils scadrà a giugno e con ogni probabilità non verrà prolungato. Così si rincorrono le voci sulle possibili destinazioni future per il centrocampista ex

