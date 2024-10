Come funziona la linea blu della metro M4 di Milano (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Da oggi la M4 attraversa tutta la città, unendo in meno di 30 minuti di viaggio i quartieri a ovest di Milano, Come San Cristoforo e Lorenteggio, con quelli a est e con l'aeroporto di Linate, passando per il centro città. Con le sue 21 fermate e i suoi sette punti di interscambio, la M4 si integra con il sistema dei trasporti cittadini, collegandosi a tre linee metropolitane esistenti - con la M2 a Sant'Ambrogio, con la M3 a Sforza Policlinico e con la M1 in piazza San Babila - e a tre stazioni delle Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) - San Cristoforo, Dateo e Forlanini - intercettando anche i passeggeri provenienti dai comuni limitrofi e dalle province intorno alla città metropolitana. Oltre ovviamente al Milano City Airport di Linate, che può già contare su un collegamento diretto con il centro città. Agi.it - Come funziona la linea blu della metro M4 di Milano Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Da oggi la M4 attraversa tutta la città, unendo in meno di 30 minuti di viaggio i quartieri a ovest diSan Cristoforo e Lorenteggio, con quelli a est e con l'aeroporto di Linate, passando per il centro città. Con le sue 21 fermate e i suoi sette punti di interscambio, la M4 si integra con il sistema dei trasporti cittadini, collegandosi a tre lineepolitane esistenti - con la M2 a Sant'Ambrogio, con la M3 a Sforza Policlinico e con la M1 in piazza San Babila - e a tre stazioni delle Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) - San Cristoforo, Dateo e Forlanini - intercettando anche i passeggeri provenienti dai comuni limitrofi e dalle province intorno alla cittàpolitana. Oltre ovviamente alCity Airport di Linate, che può già contare su un collegamento diretto con il centro città.

Come funziona la linea blu della metro M4 di Milano - E 10. 800 aziende che, a vario titolo e in varie fasi, hanno concretamente realizzato questa nuova imponente infrastruttura, e con la direzione lavori di MM Spa e con il ruolo centrale della Concessionaria M4 Spa, di cui oggi sono soci, oltre al Comune di Milano, ATM Spa, Webuild Italia SpA, Hitachi Rail STS SpA, Mer Mec STE Srl e Sirti SpA. (Agi.it)

Come funziona la linea blu della metro M4 di Milano - 310 tonnellate di CO2 evitate. Con una flotta di 47 treni senza conducente, ciascuno con una capacità massima di 600 persone, la linea è in grado trasportare 24mila passeggeri all'ora, in ogni viaggio-direzione, fino a 86 milioni di persone in un anno e una frequenza di picco di un treno ogni 90 secondi. (Agi.it)

È l’ora della M4 - Milano si tinge di blu. Alle 13.30 apre l’intera linea da San Cristoforo a Linate - ecco come cambia la mobilità - Sarà introdotta una nuova linea, la 326, che riprende e amplia il percorso suburbano della linea 64, connettendo Corsico (via Copernico e il quartiere Lavagna) e Cesano Boscone (via Grandi) con la M4, facendo capolinea in piazza Tirana. La stessa linea, a Molinetto, interscambia con il tram 14 e i bus 50 e 64. (Ilgiorno.it)