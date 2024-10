Calcionews24.com - Barella verso il recupero: Inzaghi lo aspetta per queste partite

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nicolòvicino al rientro in campo: il tecnico dell’Inter Simonepunta a riaverlo a disposizione alla ripresa dei campionati Per tutta l’ultima settimana Nicolòsi è allenato tra le mura di Appiano Gentile, sfruttando la sosta nazionali per tornare al 100% e per mettersi definitivamente alle spalle quell’infortunio che lo sta tenendo lontano dai