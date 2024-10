Agevolazione prima casa anche sulla seconda, quando è possibile secondo la Cassazione (Di domenica 13 ottobre 2024) Con una recente sentenza la Cassazione ha ricordato quando il proprietario di un’abitazione, posseduta a titolo di prima casa, ha la facoltà di chiedere l’Agevolazione per l’acquisto di una nuova abitazione. Le toghe hanno chiarito la materia con la sentenza n. 23978/2024, secondo la quale è sempre possibile ottenere le agevolazioni del caso, ma a condizione che il contribuente già proprietario di una prima casa si impegni a vendere l’immobile posseduto entro un anno, qualora intenda richiedere il beneficio per l’acquisto di un secondo immobile. Il caso Il caso concreto dal quale prende piede la sentenza della Cassazione riguarda un contribuente che ha acquistato una nuova abitazione nel 2016 con Agevolazione prima casa, impegnandosi a vendere regolarmente l’immobile acquistato, che però era inagibile a causa del terremoto che ha colpito L’Aquila nel 2009. Quifinanza.it - Agevolazione prima casa anche sulla seconda, quando è possibile secondo la Cassazione Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Con una recente sentenza laha ricordatoil proprietario di un’abitazione, posseduta a titolo di, ha la facoltà di chiedere l’per l’acquisto di una nuova abitazione. Le toghe hanno chiarito la materia con la sentenza n. 23978/2024,la quale è sempreottenere le agevolazioni del caso, ma a condizione che il contribuente già proprietario di unasi impegni a vendere l’immobile posseduto entro un anno, qualora intenda richiedere il beneficio per l’acquisto di unimmobile. Il caso Il caso concreto dal quale prende piede la sentenza dellariguarda un contribuente che ha acquistato una nuova abitazione nel 2016 con, impegnandosi a vendere regolarmente l’immobile acquistato, che però era inagibile a causa del terremoto che ha colpito L’Aquila nel 2009.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Almanacco di oggi - 13 ottobre : la prima pietra della Casa bianca - All’epoca fu battezzata Executive mansion. I lavori durarono otto anni, il primo ad abitarci fu John Adams. (Repubblica.it)

Manovra - ipotesi bonus al 50% sulla prima casa - Altro tema ‘caldo’ è quello dei carburanti: “ridurremo le accise sulla benzina e aumenteremo quelle sul gasolio ma gradualmente, con un impatto nemmeno percepibile – assicura l’inquilino di via XX Settembre E gli autotrasportatori non c’entrano assolutamente niente, si sono inalberati seguendo i pifferai che puntavano su questo, ma sanno benissimo che hanno una disciplina ad hoc che non è ... (Lapresse.it)

Serie B2 e C femminile e maschile - il turno. L’ex campionessa ora impegnata con l’under 18 presenta la prima giornata a Soliera. Kosheleva : "La mia Megabox Next gen è fatta in casa» - Serie B2. "Dopo aver affrontato la prima parte di questa Coppa Marche con il giusto atteggiamento – interviene il tecnico Renda – adesso servono attenzione e concentrazione per continuare nel migliore dei modi. La PolBottega debutta oggi a a Morciola alle ore 18 contro le ‘cugine’ di Acqualagna. La squadra è nuova, sono stati fatti molti cambiamenti puntando su giocatrici esperte ed altre più ... (Sport.quotidiano.net)