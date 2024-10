Ilgiorno.it - Addio a don Luigi Caldera. Ai parrocchiani scriveva:: "La vita mi ha dato tutto"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)a don, l’amatissimo sacerdote della Comunità pastorale della Madonna del Rosario, a Cesano dal 2008. Nato a Caronno Pertusella, fu ordinato sacerdote nel 1975. Ha ricoperto il ruolo di vicario nella parrocchia di Cinisello Balsamo, per poi passare alla parrocchia di Santa Maria Assunta a Cernusco e infine a Cesano. È morto a 73 anni all’Istituto dei tumori, dove era ricoverato per un intervento chirurgico. "È Il sesto intervento che affronto in 25 anni – raccontava donnella sua ultima lettera rivolta alla Comunità parrocchiale che guidava –. Ringrazio tutti: tantissime persone si sono rese disponibili per me, forse non lo merito, ma sono davvero grato diquesto affetto che mi circonda. Mai mi sono chiesto: perché proprio a me? Ho sempre affrontatocon serenità, senza lamentarmi –il don –.