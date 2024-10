Napolipiu.com - Adani: “Lobotka e altri dieci, il Barcellona partirebbe da lui”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il commentatore elogia il centrocampista del Napoli Notizie calcio Napoli. Lele, ex calciatore e attuale commentatore, ha espresso parole di grande apprezzamento per Stanislavdurante un intervento a “Viva El Futbol”.ha sottolineato l’importanza del centrocampista slovacco nel panorama calcistico attuale. “Se proponia tanti direttori sportivi e allenatori, non tutti lo prenderebbero. Ma sai chi lo prende? I migliori nel calcio. Quelli della scuola spagnola, del. Loro dicono: ‘e poi gli’. Chi vuole fare calcio inizia da, non è che lo vuole, ma parte proprio da lui”, ha dichiarato. Parole che evidenziano quantosia fondamentale nel gioco del Napoli e quanto sia apprezzato da chi comprende profondamente il calcio.