Quotidiano.net - Accoltellato in strada. Preso il killer: ha 19 anni: "Volevo le sue cuffiette"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Manuel Mastrapasqua è morto per 15 euro. Tanto valevano i cuffioni blu per ascoltare la musica che il 19enne Daniele Rezza gli ha strappato, per poi accoltellarlo al torace con un unico fendente letale. Il presuntodi Rozzano è stato bloccato nella tarda mattinata di ieri ad Alessandria: in Piemonte ci era arrivato con un treno da Milano. "Ho fatto una cazz". Sono le 12.20: il ragazzo, che di mestiere fa il commesso in un supermercato proprio come la sua vittima, è stato appena fermato dagli agenti della polfer per un controllo; i poliziotti gli riconsegnano i documenti e lo mandano via. Lui fa qualche passo, poi si volta di scatto: "Ho fatto una cazz a Rozzano". Gli investigatori impiegano poco a collegare la confessione al delitto.