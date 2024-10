Uccise il padre a coltellate. A processo (Di sabato 12 ottobre 2024) Sentiva delle voci dentro. Voci che "dicevano di uccidere". Matteo Lombardini, 35 anni, con problemi psichici di cui soffre da anni (è stato anche in cura) la sera del 29 ottobre 2023 aveva accoltellato il padre Giuseppe Lombardini, 72 anni (nella foto), e ferito in modo grave la madre, Maria Angela Stella, 66 anni nell’abitazione al terzo piano di un condominio in via Rossini, a Viana di Nembro. Ieri mattina si è svolta l’udienza preliminare davanti al gup Moreschi; presenti il pm Mancusi, titolare del fascicolo, e il difensore del 35enne, avvocato Marco Filippo Avilia. Oltre che della morte del padre, l’imputato deve rispondere anche del tentato omicidio della madre (è rimasta ricoverata al Papa Giovanni XXIII per un mese). Il gup ha rinviato a giudizio il 35enne, ed è stata già fissata la data del processo in Corte d’assise: 10 dicembre. Ilgiorno.it - Uccise il padre a coltellate. A processo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sentiva delle voci dentro. Voci che "dicevano di uccidere". Matteo Lombardini, 35 anni, con problemi psichici di cui soffre da anni (è stato anche in cura) la sera del 29 ottobre 2023 aveva accoltellato ilGiuseppe Lombardini, 72 anni (nella foto), e ferito in modo grave la madre, Maria Angela Stella, 66 anni nell’abitazione al terzo piano di un condominio in via Rossini, a Viana di Nembro. Ieri mattina si è svolta l’udienza preliminare davanti al gup Moreschi; presenti il pm Mancusi, titolare del fascicolo, e il difensore del 35enne, avvocato Marco Filippo Avilia. Oltre che della morte del, l’imputato deve rispondere anche del tentato omicidio della madre (è rimasta ricoverata al Papa Giovanni XXIII per un mese). Il gup ha rinviato a giudizio il 35enne, ed è stata già fissata la data delin Corte d’assise: 10 dicembre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sessa Aurunca - la presentazione del libro di Padre Nogaro. “90 anni per Cristo” - E. . Barchetta”, della Biblioteca Culturale “A. Barchetta” (link), ai portali www. Di Iorio Lorenzo, Sindaco di Sessa Aurunca, e S. com/groups/47574292469. Barchetta” e le iniziative del Maestro Antonio Barchetta si rimanda al canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. com/associazioneaniellobarchetta/ e al gruppo social https://www. (Anteprima24.it)

Ragazzina messa incinta e poi stuprata dal padre all'ospedale Sant'Anna di Torino : chiesta condanna a dieci anni - Dieci anni di carcere: è la richiesta di pena formulata ieri, giovedì 10 ottobre 2024, dal procuratore aggiunto di Torino Cesare Parodi per il lavapiatti filippino oggi di 38 anni che nel luglio dello scorso anno violentò (immortalato dalle immagini delle telecamere che poi portarono al suo... (Torinotoday.it)

Morto in moto a 32 anni - il padre : "Barriere messe in modo criminale" - È passato quasi un mese dalla morte di Luca Salvadori, pilota a e youtuber milanese, ma bresciano d’adozione (correva per il team Broncos) deceduto a 32 anni in un tragico incidente durante una gara su strada in Germania, a Frohburg. E il padre Maurizio rompe il silenzio: per ringraziare le... (Bresciatoday.it)