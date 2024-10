Salute, Giorlandino (Artemisia): “Facciamo prevenzione, 5 minuti salvano la vita” (Di sabato 12 ottobre 2024) “La prevenzione è fondamentale. Si era un po’ tolto questo concetto. Eventi come questo rinnovano il messaggio. Noi siamo sempre presenti con la fondazione Artemisia ma ringrazio il presidente Meneschincheri che organizza sempre cose belle e importanti. Facciamo prevenzione. Una piccola attenzione di cinque minuti salva la vita“: così la presidente della Fondazione Artemisia, Mariastella Giorlandino, al Foro Italico a Roma per il ‘Tennis & Friends’, manifestazione che promuove la cultura dello sport e della Salute in ottica di prevenzione. La rete di centri clinici diagnostici Artemisia è tra le 70 strutture sanitarie presenti, con i loro stand aperti ai cittadini che vogliono approfittare di uno screening gratuito. Accanto a Giorlandino gli amici Ricky Tognazzi con la moglie Simona Izzo, tra i testimonial del mondo dello spettacolo di questa edizione della manifestazione. Lapresse.it - Salute, Giorlandino (Artemisia): “Facciamo prevenzione, 5 minuti salvano la vita” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Laè fondamentale. Si era un po’ tolto questo concetto. Eventi come questo rinnovano il messaggio. Noi siamo sempre presenti con la fondazionema ringrazio il presidente Meneschincheri che organizza sempre cose belle e importanti.. Una piccola attenzione di cinquesalva la“: così la presidente della Fondazione, Mariastella, al Foro Italico a Roma per il ‘Tennis & Friends’, manifestazione che promuove la cultura dello sport e dellain ottica di. La rete di centri clinici diagnosticiè tra le 70 strutture sanitarie presenti, con i loro stand aperti ai cittadini che vogliono approfittare di uno screening gratuito. Accanto agli amici Ricky Tognazzi con la moglie Simona Izzo, tra i testimonial del mondo dello spettacolo di questa edizione della manifestazione.

