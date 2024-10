Omicidio di Rozzano, lacrime e fiori in ricordo di Manuel (Di sabato 12 ottobre 2024) Rozzano, 12 ottobre 2024 - Un viavai di conoscenti amici e semplici cittadini è in corso da questa mattina sul luogo dove è stato ammazzato Manuel Mastrapasqua, il trentunenne rozzanese che stava tornando da lavoro la notte di giovedì quando poco dopo le 2 è stato aggredito e colpito mortalmente con un coltello per quella che appare, al momento, un rapina. Mazzi di fiori e bigliettini sono stati depositati vicino al palo di fronte alla fermata del tram. Quella fermata del tram dal quale verosimilmente era sceso poco prima di essere ammazzato. La mamma di una amica che lascia un mazzo di fiori ci racconta: “Era un bravissimo ragazzo amico di mia figlia. So che quando aveva tempo libero faceva anche volontariato e andava ad aiutare gli anziani nei centri e nelle Rsa”. Ilgiorno.it - Omicidio di Rozzano, lacrime e fiori in ricordo di Manuel Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 - Un viavai di conoscenti amici e semplici cittadini è in corso da questa mattina sul luogo dove è stato ammazzatoMastrapasqua, il trentunenne rozzanese che stava tornando da lavoro la notte di giovedì quando poco dopo le 2 è stato aggredito e colpito mortalmente con un coltello per quella che appare, al momento, un rapina. Mazzi die bigliettini sono stati depositati vicino al palo di fronte alla fermata del tram. Quella fermata del tram dal quale verosimilmente era sceso poco prima di essere ammazzato. La mamma di una amica che lascia un mazzo dici racconta: “Era un bravissimo ragazzo amico di mia figlia. So che quando aveva tempo libero faceva anche volontariato e andava ad aiutare gli anziani nei centri e nelle Rsa”.

