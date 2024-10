Moflin, Casio lancia in Giappone il cucciolo robot pensato per le coccole (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Casio ha aperto i preordini in Giappone per Moflin, il nuovo cucciolo robotico che ha più bisogno di coccole che di passeggiate. A metà tra un criceto e un animaletto che sembra uscito da Star Wars, Moflin è progettato per essere tenuto in braccio e accarezzato, sviluppando nel tempo un legame simulato con L'articolo Moflin, Casio lancia in Giappone il cucciolo robot pensato per le coccole proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha aperto i preordini inper, il nuovoico che ha più bisogno diche di passeggiate. A metà tra un criceto e un animaletto che sembra uscito da Star Wars,è progettato per essere tenuto in braccio e accarezzato, sviluppando nel tempo un legame simulato con L'articoloinilper leproviene da Webmagazine24.

