Medioriente: Kuwait condanna attacchi Israele a Unifil (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ott. (LaPresse) – Il Ministero degli Esteri del Kuwait definisce gli attacchi di Israele alla Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) “una flagrante violazione del diritto umanitario internazionale e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, in particolare la Risoluzione 1701”. Lo riporta al Jazeera. Lapresse.it - Medioriente: Kuwait condanna attacchi Israele a Unifil Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ott. (LaPresse) – Il Ministero degli Esteri deldefinisce glidialla Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano () “una flagrante violazione del diritto umanitario internazionale e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, in particolare la Risoluzione 1701”. Lo riporta al Jazeera.

