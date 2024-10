LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: la fuga con Caruso e Fabbro continua a guadagnare (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Arrivano annunci di alcuni ritiri; tra di loro quelli di Simone Consonni (Lidl-Trek), Matteo Amella e Simone Oliviero (Corratec-Vini Fantini). 14.11 Tornando a Tiberi, ormai alla deriva: il ragazzo non è stato bene negli scorsi giorni ma ha voluto provarci comunque. 14.08 110 chilometri al traguardo. 14.05 Brandon Rivera (Ineos-Grenadiers) aveva preso qualche metro in discesa, ma si fa riprendere dai compagni di fuga. 14.03 Sta ancora aumentando il vantaggio del gruppo in fuga, che ora tocca i 3’30”. 14.00: Andiamo a ricapitolare chi sono i 21 in fuga. Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: la fuga con Caruso e Fabbro continua a guadagnare Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Arrivano annunci di alcuni ritiri; tra di loro quelli di Simone Consonni (Lidl-Trek), Matteo Amella e Simone Oliviero (Corratec-Vini Fantini). 14.11 Tornando a Tiberi, ormai alla deriva: il ragazzo non è stato bene negli scorsi giorni ma ha voluto provarci comunque. 14.08 110 chilometri al traguardo. 14.05 Brandon Rivera (Ineos-Grenadiers) aveva preso qualche metro in discesa, ma si fa riprendere dai compagni di. 14.03 Sta ancora aumentando il vantaggio del gruppo in, che ora tocca i 3’30”. 14.00: Andiamo a ricapitolare chi sono i 21 in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE Atletica - Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA : Simonelli secondo nei 110 ostacoli - Furlani fuori dal podio nel lungo - 1 van der WEKEN Patrizia LUX 12 NOV 1999 11. Seconda la giamaicana Ricketts (14. 20. Il laziale ha chiuso i 110 ostacoli in seconda posizione in 11. 59 14 5 8 3 KWEMOI Ronald KEN 19 SEP 1995 13:02. 10 44. 19. 16 Inizia l’ultimo giro dei 3000 siepi. 80 3:28. 33 12:59. Vittoria per l’americana Valarie Allman con la misura di 68. (Oasport.it)

LIVE Atletica - Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA : Simonelli secondo - tocca a Dariya Derkach - 68 69. La canadese va a vincere la gara con la misura di 20. 34 Intanto nel disco c’è il sorpasso di Allman su Bin nella terza rotazione. 19. 83 14 5 7 3 WESCHE Maddison-Lee NZL 13 JUN 1999 19. Ecco la lista di partenza. 40 McLeod rimane in quinta posizione, in pedana ora Mattia Furlani. 96 25 3 4 5 OLYSLAGERS Nicola AUS 28 DEC 1996 2. (Oasport.it)

LIVE Atletica - Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA : Simonelli secondo nei 110 ostacoli - quarto Furlani - 39 Secondo nullo consecutivo per Ehammer. 00 6. 76 9. 76 9. 17 40 1 1 6 NASER Salwa Eid BRN 23 MAY 1998 48. 81 19 5 5 5 SIMBINE Akani RSA 21 SEP 1993 9. 65 8. 11 Lancio del disco (femminile) 19. Occhi puntati principalmente su Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli: i due giovani laziali, rivelazioni in questo 2024 nel panorama internazionale, proveranno a far saltare il banco rispettivamente nel ... (Oasport.it)

Virus sinciziale, al via l’immunizzazione gratuita per bambine e bambini in Toscana - Prenderà il via martedì 15 ottobre, negli ambulatori dei pediatri di libera scelta della Toscana, l’immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal ... (055firenze.it)

Monopoli-Crotone: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Monopoli-Crotone di sabato 12 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming il match di Serie C ... (calciomagazine.net)

Basket, Banco di Sardegna Sassari-Napoli, Milicic: "Abbiamo lavorato per ritrovare la vittoria" - Seconda gara in trasferta del campionato per la S.S. Napoli Basket che affronta domani, nella terza giornata del campionato di Serie A, il Banco di Sardegna Sassari. L’incontro si disputerà alle ore 1 ... (napolimagazine.com)