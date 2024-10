Tvzap.it - Liliana Resinovich, il fratello: “È stata uccisa”. Cosa non torna

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)ultime notizie. Proseguono le indagini sulla morte della donna. La famiglia non ha mai creduto al suicidio. IlSergio è sicuro: “Per ora non ho un documento in mano, nessuna relazione medica, ma se confermata significa che avevo ragione, che mia sorella èmalmenata e che non si è suicidata come hanno voluto farci credere“. (Continua) Leggi anche:, a un anno dal ritrovamento del cadavere le indagini non si fermano Leggi anche:, le parole del suo amico fanno riflettere: colpo di scena nelle indagini La morte ditrovata senza vita nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni. Il cadavere era posto in due grandi sacchi neri, mentre la testa era avvolta in due sacchetti di nylon trasparenti.