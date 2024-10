L’ANTICIPO. Renate ko col Novara. Decide l’ex Ranieri (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Renate cade nelL’ANTICIPO della nona giornata: a Meda passa il Novara. Decisivo un ex giocatore delle “pantere“: Ranieri. Il momento chiave del match arriva al quinto della ripresa: Morosini conclude, Nobile respinge, il centrocampista raccoglie e insacca in tap-in. Il secondo posto dei nerazzurri di Foschi (nella foto) ora è a rischio. SERIE C, GIRONE A, NONA GIORNATA: Renate-Novara X-X. Oggi ore 15 Alcione-Triestina, Virtus Verona-Arzignano; ore 17.30 AlbinoLeffe-Atalanta U23, Giana-Padova, Pro Patria-Lecco. Domani ore 15 FeralpiSalò-Caldiero, Vicenza-Lumezzane, Pergolettese-Trento, Pro Vercelli-Clodiense. CLASSIFICA: Padova 22; Renate 18; Vicenza 17; Lumezzane 14; Atalanta U23, Alcione, Trento 13; AlbinoLeffe, FeralpiSalò 12; Giana 11; Pro Vercelli 10; Novara, Caldiero 9; Pro Patria 7; Clodiense 6; Triestina, Pergolettese 5; Arzignano 4. R.S. Sport.quotidiano.net - L’ANTICIPO. Renate ko col Novara. Decide l’ex Ranieri Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilcade neldella nona giornata: a Meda passa il. Decisivo un ex giocatore delle “pantere“:. Il momento chiave del match arriva al quinto della ripresa: Morosini conclude, Nobile respinge, il centrocampista raccoglie e insacca in tap-in. Il secondo posto dei nerazzurri di Foschi (nella foto) ora è a rischio. SERIE C, GIRONE A, NONA GIORNATA:X-X. Oggi ore 15 Alcione-Triestina, Virtus Verona-Arzignano; ore 17.30 AlbinoLeffe-Atalanta U23, Giana-Padova, Pro Patria-Lecco. Domani ore 15 FeralpiSalò-Caldiero, Vicenza-Lumezzane, Pergolettese-Trento, Pro Vercelli-Clodiense. CLASSIFICA: Padova 22;18; Vicenza 17; Lumezzane 14; Atalanta U23, Alcione, Trento 13; AlbinoLeffe, FeralpiSalò 12; Giana 11; Pro Vercelli 10;, Caldiero 9; Pro Patria 7; Clodiense 6; Triestina, Pergolettese 5; Arzignano 4. R.S.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Renate-Novara 0-1. Capitan Ranieri fa volare gli Azzurri : gol e highlights - A Meda arriva il colpaccio esterno del Novara. Grazie alla rete del suo capitano Ranieri cinque minuti dopo l'inizio del secondo tempo, gli Azzurri di mister Gattuso superano la formazione brianzola e conquistano tre punti fondamentali, che lanciano il Novara in proiezione play off. Per gli... (Novaratoday.it)

Renate-Novara | Convocati - probabili formazioni e dove vederla in tv - Nell'anticipo della nona giornata di Serie C, il Novara affronta il Renate allo stadio "Città di Meda" con l'obiettivo di ottenere il primo successo esterno della stagione. Dopo quattro trasferte in cui ha raccolto solo due punti con altrettanti pareggi e due sconfitte, gli Azzurri vogliono... (Today.it)

Renate-Novara | Convocati - probabili formazioni e dove vederla in tv - Nell'anticipo della nona giornata di Serie C, il Novara affronta il Renate allo stadio "Città di Meda" con l'obiettivo di ottenere il primo successo esterno della stagione. Dopo quattro trasferte in cui ha raccolto solo due punti con altrettanti pareggi e due sconfitte, gli Azzurri vogliono... (Novaratoday.it)

Renate-Novara (venerdì 11 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni - quote - pronostici - Per i nerazzurri l’arrivo del tecnico ex Lecco ha coinciso con un’ottimo inizio di stagione; la squadra sembrava essersi inceppata dopo 5 vittorie iniziali consecutive ma l’ultima gara proprio contro i manzoniani ha riportato il sorriso e il dolce sapore della vendetta per […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)