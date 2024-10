La resistenza agli antibiotici diventa la «nuova pandemia». E la cura è sempre il vaccino (Di sabato 12 ottobre 2024) L’Oms: con gli immunizzanti (alcuni ancora da commercializzare) ridurremo le vittime di patogeni refrattari ai farmaci. È il futuro della sanità: curare i sani, anziché i malati. Laverita.info - La resistenza agli antibiotici diventa la «nuova pandemia». E la cura è sempre il vaccino Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 12 ottobre 2024) L’Oms: con gli immunizzanti (alcuni ancora da commercializzare) ridurremo le vittime di patogeni refrattari ai farmaci. È il futuro della sanità:re i sani, anziché i malati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Resistenza agli antibiotici - 35mila morti in Europa - Prevedere nuovi investimenti contro l’antibioticoresistenza e progetti per la produzione di farmaci nei Paesi africani per far fronte alle esigenze della popolazione. Stime della Banca Mondiale analizzano che, a livello globale, la resistenza antimicrobica potrebbe comportare 1. 000 a 3. p. m. 400 miliardi di dollari di prodotto interno lordo all’anno entro il 2030. (Ilrestodelcarlino.it)

La microbicoresistenza è una pandemia in atto - fondi in manovra. Schillaci : si punta ad antibiotici innovativi. Il tema al centro del G7 Salute - L’ antimicrobicoresistenza (Amr) - ovvero la resistenza agli antibiotici che alcuni batteri responsabili di gravi patologie sviluppano, rendendo inutili le cure - rappresenta la attuale «nuova pandemia» in corso. . . In Europa causa 35mila decessi l’anno e migliaia di morti anche in Italia. Un’emergenza globale che richiede risposte rapide e che è stata al centro dei lavori della prima giornata. (Gazzettadelsud.it)

G7 Salute - il dottor Guido Rasi : "Da resistenza ad antibiotici 11mila morti l'anno" - ANCONA - "La strategia è quella di favorire l'uso congruo di antibiotici e di trovare incentivi stabili per la ricerca e il mantenimento sul mercato. Servono nuovi antibiotici, che ormai non abbiamo dal 1980. Serve un'azione sinergica, con investimenti stabili: si tratta di un tema che comporta... (Anconatoday.it)