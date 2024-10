Ilfattoquotidiano.it - I No Tav tornano a marciare. Il tecnico: “Sgombero? Una mossa d’immagine. Serve solo a farsi dare più soldi, ma nessuno sa quando sarà terminata”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo lodel presidio di San Giuliano, il movimento No Tav ha annunciato una mobilitazione permanente contro la “grande opera inutile”. E per sabato ha convocato una manifestazione popolare con partenza alle 15 dalla stazione Susa. La parola d’ordine? “Contro la devastazione dei territori, vogliamo la libertà di movimento in val Susa”. Una risposta a quanto avvenuto nella notte tra domenica e lunedìle forze dell’ordine hanno sgomberato il terreno che era stato acquistato nel 2012 da oltre mille No Tav. Uno spazio che è stato recintato in pochi giorni con reti e filo spinato e che continua a rimanere sorvegliato giorno e notte da idranti e uomini della polizia. “In quell’area dovrebbero essere realizzate delle opere di collegamento legate alla viabilità – racconta al fattoquotidiano.